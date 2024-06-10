Polonya- Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında A Milli takımımız, Polonya ile karşı karşıya geliyor. İtalya ile oynanan ve 0-0 sonuçlanan mücadelenin ardından millilerimiz son hazırlık maçına çıkıyor. Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşmanın detayları sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Polonya- Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Polonya - Türkiye hazırlık maçına sayılı saatler kaldı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay yıldızlılar, Mart ayında oynadığı Macaristan ve Avusturya müsabakalarından mağlup ayrıldı. EURO 2024'e moralli girmek isteyen Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Polonya- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşıyor.
Polonya - Türkiye hazırlık maçı 10 Haziran Pazartesi (bugün) saat 21.45’te Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak.
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.
MİLLİ TAKIM EURO 2024 MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
18 Haziran Salı:
Türkiye-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
Türkiye-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
Çekya-Türkiye (Hamburg)