32. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 9 Aralık Pazartesi günü saat 17.00’ye https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

32. Dönem POMEM başvuruları başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ