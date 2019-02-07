Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi, Hareketi Milliye Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede oturan 26 yaşındaki Tamer Gökmen ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Gökmen, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.