Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Mogherini, üye ülkelerin bakanlarıyla bugün Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunarak, ana gündem maddeleri arasında Libya, İran ve Sahra bölgesi olacağını belirtti.

AB'nin Libya'da tekrar siyasi sürecin başlatılması için Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını desteklediğini anımsatan Mogherini, bu çerçevede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile ikili bir görüşme yapacağını duyurdu.

"İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ"

Mogherini, İran konusunda ise "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

AB Dışişleri Konseyi toplantısı kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da İran konusunu görüşmek için ayrıca bir araya geleceğini ifade eden Mogherini, "Bölgemizdeki güvenliğin temel taşlarından biri olan İran nükleer anlaşmasının tam olarak nasıl uygulanacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, İran ile AB arasında ciddi görüş ayrılıkları da bulunduğunu belirterek, diyaloğun kilit öneme sahip olduğuna, bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğine işaret etti.

POMPEO BRÜKSEL'E GİDİYOR

Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'e geleceği bilgisinin doğru olup olmadığının sorulması üzere, dün akşam konuya ilişkin bilgilendirildiklerini, Pompeo'nun öğleden önce Brüksel'de olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yoğun bir gündemleri olduğunu ifade eden Mogherini, "Gün içinde bir toplantı ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakacağız. Halihazırda belli bir plan yok." şeklinde konuştu.

Pompeo'nun bugün Moskova'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak son anda programında değişiklik yaparak Brüksel'e gelme kararı dikkati çekti. Pompeo'nun Brüksel'in ardından Soçi'ye giderek burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İNGİLTERE: ÇATIŞMA RİSKİNDEN DOLAYI ÇOK ENDİŞELİYİZ

Öte yandan ABD ile İran arasında giderek artan gerilime ilişkin bir açıklama da İngiltere'den geldi.

İki ülke arasında tırmanan gerilime dikkat çeken İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, "İran üzerinden yaşanabilecek bir çatışma riskinden dolayı çok endişeliyiz. İran'ı yeniden nükleer zengileşme yoluna sokamayız. İran ile ABD arasında kasıtsız çatışma riski de var" şeklinde konuştu.