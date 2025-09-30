Porsuk Çayı'nda "kirlilik" tepkisi!

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoğlu köyü Beşdeğirmenler Mahallesi sakinleri, Porsuk Çayı'nda fabrika atığı nedeniyle kirlilik oluştuğunu iddia ederek, mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı Harun Güngör, 18 haneden oluşan mahallede hayvancılık ve tarımın Porsuk Çayı suyuna bağlı olduğunu ifade ederek, "Fabrikalardan özellikle gece, sabah ve akşam saatlerinde atık bırakılıyor. Boya ve kimyasal kokusu çok ağır. Devletimizin bu duruma müdahale etmesini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Alaattin Arayan da bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Patates, balkabağı, domates, biber gibi ürünlerin yoğun yetiştirildiği bir bölgedeyiz. Ancak Porsuk Çayı simsiyah akıyor, kimyasal kokusu var. Bu suyla hem tarlalarımızı suluyoruz hem de hayvanlarımızı suluyoruz. İnsanlar bu kimyasalı soluyor, hastalık riski var."

Bir diğer mahalle sakini Beyti Yılmaz ise "Gece olduğunda koku daha da artıyor. Mecburen bu suyu kullanıyoruz, çok mağduruz" diye konuştu.

Fatih Bulut da suyun renginin siyaha döndüğünü ve tarımsal üretimde zor durumda kaldıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımızı ve mahsullerimizi buradan suluyoruz. Yetkililerden acilen çözüm bekliyoruz" dedi.