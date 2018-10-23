Portakal Çiçeği’nden “Seçki”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünde, Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi 95. Yılda 95 Sanatçının seçici kurul tarafından oluşturulan ve çoğunlukla genç kuşak sanatçıların yer aldığı ‘Seçki’ sergisi 26 Ekim - 7 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanata ve sanatçılara destek vermeye devam ediyor. Eserin satışından elde edilen gelir eser sahibinin olacaktır.
Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik proje ve çalışmalara büyük önem veren Portakal Çiçeği, hiçbir ticari yaklaşım sergilemeden sanata hizmeti, desteğiniz ve katılımınızla uzun soluklu biçimde sürdürmeyi hedefliyor.
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