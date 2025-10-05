Benfica, taraftarı önünde sahaya çıkacağı Porto mücadelesinde ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor. Konuk ekip Porto ise bu zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor. Benfica’da gözler, takımı galibiyete taşıması beklenen yıldız isimlerde olacak. İşte, dev karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatiyle ilgili detaylar...