Benfica- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Ligi'nde haftanın heyecanla beklenen maç programı açıklandı. Sezonun güçlü ekiplerinden Benfica, ezeli rakibi Porto'yu ağırlayacak. Dev karşılaşmanın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal da netlik kazandı. Peki, Benfica - Porto derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
Benfica, taraftarı önünde sahaya çıkacağı Porto mücadelesinde ev sahibi avantajını en iyi şekilde değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor. Konuk ekip Porto ise bu zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmeyi hedefliyor. Benfica’da gözler, takımı galibiyete taşıması beklenen yıldız isimlerde olacak. İşte, dev karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatiyle ilgili detaylar...
BENFİCA- PORTO MAÇI NE ZAMAN?
Benfica- Porto maçı 5 Ekim Pazar (bu gece) 23.15'te başlayacak.
BENFİCA- PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.