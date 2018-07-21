Portland Timbers - Montreal Impact karşılaşma önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Montreal Impact takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 06:00. Portland Timbers 30 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Montreal Impact 27 puanda ve 12. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Montreal Impact, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 335 kodlu maçı oynayanlar; Portland Timbers galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Montreal Impact galibiyet oranı 5.00. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Portland Timbers son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 4-1 yenildi.

Montreal Impact ise New England Revolution maçında 3-0 yenildi.

Portland Timbers, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Montreal Impact, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Montreal Impact, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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