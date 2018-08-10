Adıyaman’da Ulu Cami karşında kuyumculuk yapan Yunus Ulum’u telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ulum’u tuzağa düşürdü. Babası Şerif Ulum ve kardeşi Ali Ulum’u telefonla Emniyet Müdürlüğüne yönlendirerek Yunus Ulum’u iş yerinde tek başına bırakan dolandırıcılar, kullandıkları özel bir program ile sanki babasının telefonundan arıyormuş gibi şahsın altınlarını ele geçirmeye çalıştı. Telefonla verilen talimatları yerine getiren Yunus Ulum, 110 bin liralık yarım kilo altını poşete koyarak dolandırıcıların belirttiği adrese doğru yola çıktı. Adıyaman’dan Şanlıurfa istikametine giderken tuvaleti gelen ve telefonu kapatarak lavaboya giren Ulum, polis ve ailesinin telefonuna attığı mesajlar ile dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yunus Ulum’un tuvalet ihtiyacı kendisini dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Yunus Ulum’un dolandırıcılarla telefonla görüşmesi, altınları poşete koyarak dolandırıcıların belirttiği yere doğru gitmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da altın firmasından kendisi adına sahte parayla alışveriş yapıldığı söylenerek altınlarla birlikte savcılığa gelmesi istenen Yunus Ulum başından geçenleri şöyle anlattı:

“Beni arayarak direk savcılığa gelmemi istediler. Yanımda bir miktar altınla gelmemi istediler. 500 gram, 600 gram civarında altınla gelmemi istediler. Patentlerine bakılacak ayrı ayrı diye. Ben de bir anda kardeşimle babam savcılıkta olduğu için bir sıkıntı olmayacağını düşünerek savcılığa gitmeye yol aldım. Savcılığa 100-200 metre kala bana Bozova’yı bilip bilmediği sordu. Ben de bildiğimi söyledim. ‘Suçlular orada yakalanmış, babanla kardeşin şu an Bozava’ya gidiyor’ dedi. Beni de çağırdılar. Ben de bir araba bulum direk Bozava’ya doğru yola çıktım. 30-35 kilometre sonra lavabo ihtiyacım geldi. Telefonum sürekli açıktı. Direk telefonu kapatıp, arabayı durdurup lavabo ihtiyacımı gördükten sonra telefonuma yüzlerce mesaj geldi. Dolandırıcılar gitme diye, ondan sonra dönüp jandarmaya sığındım. Böyle bir durumda babanız anneniz sizi aradığında hem konferans yaparak sizi görüştürüyorlar hem de babanızın, annenizin, kardeşinizin telefonunu klonlayarak sizleri arattırıp ‘babanız şuan ifade veriyor’ diyerek bizi kandırıyorlar. Böyle şeylere düşmeyin. Beni lavabo ihtiyacım kurtardı. Durduktan sonra telefonu kapatınca bana yüzlerce mesaj geldi. 510 gram civarında ve piyasa değeri şuan 105-110 bin TL civarında altın yanımdaydı.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ