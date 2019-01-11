Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçebilmek için çalışma yürüten Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile PTT arasındaki iş birliğiyle "İlacım ne eksik ne fazla" yazılı pul tasarlandı.
Hazırlanan pullar, İl Sağlık Müdürlüğünün tüm gönderilerinde kullanılarak bilinçli ilaç kullanımının önemine işaret edilecek.
AA'nın haberine göre; Manisa İl Sağlık Müdürlüğünce, hazırlanan Akılcı İlaç Kampanyası kapsamında okulları gezerek doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiği anlatıldı. Çalışmanın sınırlarını genişleten müdürlük, bu kapsamda PTT ile iş birliği yaparak üzerinde "İlacım ne eksik ne fazla" yazılı pul hazırlattı.
Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, tasarlanan pul ile farkındalığı arttırmak istediklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığının sürdürdüğü bilinçli antibiyotik kullanımının çerçevesini genişlettiklerini belirten Yemenici, "Yürütülen projede amacımız hem antibiyotik ve diğer ilaçların gerekli yerde kullanılması hem de doktorlarımızın gereksiz bir şekilde ilaç yazmasının önüne geçmek" dedi.
"AKILCI İLAÇ EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK"
İl Sağlık Müdürlüğünün yollayacağı bütün gönderilerin üzerinde pulun olacağına dikkati çeken Yemenici, şunları ifade etti: "Bu pullar 'ilacım ne eksik ne fazla' sloganıyla zarfların üzerinde yer alacak. Gereksiz ilaç hem vücuda fayda sağlamıyor hem de ekonomimize zarar veriyor. İlaçların ham maddeleri ithal bu yüzden ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bu zor günlerde katkı yapmamız gerekiyor. Yani ilacı gerektiği yerde zamanda ve gerektiği kadar kullanacağız. Vatandaşımız bunu puldan anlayacak."
Projeden sorumlu Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Levent Dinçer de pul gibi önemli bir araçla hafızalarda yer edinmek istediklerini aktardı.
Dinçer, "Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm yazışmalarında bu pulu kullanacağız. Farkındalık yaratarak ilaç kullanımını tüm kamu kurumlarına ve halka yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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