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        Haberler Spor Basketbol TKBL Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet! - Basketbol Haberleri

        Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, evinde konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:13
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        Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada pota altını iyi kullanan sarı-lacivertliler karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte sarı-kırmızılı takım, dış atışlardan etkili olmaya devam etti. Fenerbahçe ise pota altından ve hızlı hücumlardan basketler buldu. Galatasaray, ilk yarıda dış atışlardan 24 sayı kaydederken, Fenerbahçe ise boyalı alandan 26 sayı üretti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

        Maçın üçüncü periyodunda daha üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Opet, farkı 15 sayıya (60-45) kadar çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 62-51 önde girdi.

        Dördüncü periyotta toparlanan Galatasaray, Derin Erdoğan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 36. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 69-65. Kalan bölümde bulduğu kritik sayılarla farkı açan Fenerbahçe Opet, derbiden 82-73 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Seda Esen

        Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Sude Yılmaz, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8

        1. Periyot: 16-18

        Devre: 42-38

        3. Periyot: 62-51

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