        Haberler Bilgi Magazin POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2025 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanan takım oyununda, gecenin konsepti köfteler oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Kasım 2025 Salı MasterChef dokunulmazlık kazanan takım...

        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 12.11.2025 - 08:03
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Ayla ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay haftanın üçüncü eleme adayı olarak Eylül'ü seçti. Haftanın dördüncü eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın seçimi ile Hakan oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Ayla

        Onur

        Barış

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sümeyye (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Eylül

        Mert

        Murat Can

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.

        Görseller: TV8

