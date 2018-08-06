Mantar ile sütün en güzel uyumu olan mantar çorbası yapımı en az paket çorbalar kadar pratik ve daha lezzetlidir. Mantarları karartmadan ve kendi yapacağınız unlu sütlü karışım topaklandırmadan pişirmeniz şartıyla tadına doyum olmaz. Peki nedir mantar çorbasının püf noktası? Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? Tüm bu sorularınızın cevabı tarifimizde...

MANTAR ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Evde un ve sütle hazırladığınız mantar çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 139 kaloridir.

KREMASIZ SÜTLÜ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Mantarları haşlayın ve siyah suyunu süzün. Derin bir tencerede yağı kızdırıp önce unu sonra sütü ekleyin. Krema kıvamı elde edeceksiniz. Bu aşamada mutlaka tel çırpıcı ya da blendır kullanıın. Ardından mantarları süzüp üzerlerine 1 limonu sıkın. Hazırladığınız sütlü karışıma limonlanmış mantarları ekleyip karışturun. Çorbanın tuzunu da attıktan sonra su ekleyerek pişmeye bırakın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha pişirmenizi öneririz. Afiyet olsun...

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