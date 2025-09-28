Prens Harry'den babası Kral Charles ile aylar sonra görüşme açıklaması: Haberler kesinlikle yanlış

Prens Harry, aylar sonra arasının açık olduğu babası Kral Charles buluşması hakkında konuştu. Bu ayın başlarında İngiltere'yi ziyaret eden 41 yaşındaki Sussex Dükü, kraliyet ailesiyle aralarındaki çekişme devam ederken, 19 ay sonra ilk kez 76 yaşındaki babasıyla bir araya gelmişti.

Bir araya gelmelerinin ardından Prens Harry'nin, kendisini bir aile üyesinden ziyade 'Resmi bir ziyaretçi' gibi hissettiği ve daha sonra bu ziyareti 'Kesinlikle yanlış' olarak nitelendirdiği aktarılmıştı.

Harry'nin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Prens'in toplantının tonu hakkındaki görüşüne dair son haberler kesinlikle yanlış. Ona atfedilen alıntılar, baba ve oğul arasındaki herhangi bir uzlaşmayı sabote etmeye niyetli kaynaklar tarafından uydurulmuştur; ancak varsayıma dayanabilir" dedi.

Sözcü ayrıca, Harry'nin Kral Charles'a çerçeveli bir fotoğraf hediye ettiğini doğruladı ancak fotoğrafta Harry ve eşi Meghan Markle'ın bir fotoğrafının bulunmadığını açıkladı.

Sözcü; "Bu tür ayrıntıların gizli kalmasını tercih ederdik, ancak netlik sağlamak adına çerçeveli bir fotoğrafın teslim edildiğini teyit edebiliriz. Fotoğrafta Dük ve Düşes yoktu" diye ekledi.