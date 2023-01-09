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Prens Harry'nin ailesiyle barışma ihtimali var mı?

Prens Harry, otobiyografi kitabının tanıtımı kapsamında verdiği son röportajda bir gün babası ve ağabeyi ile barışabileceklerini söyledi. Harry, "Babamı ve kardeşimi geri istiyorum" dedi.

Prens Harry'nin ailesiyle barışma ihtimali var mı?
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BBC TÜRKÇE

Prince Harry, otobiyografi kitabının tanıtımı kapsamında verdiği son röportajda bir gün babası ve ağabeyi ile barışabileceklerini söyledi.

İngiliz ITV televizyonuna konuşan Prens, Kraliyet ailesindeki ırkçılık iddialarına ilişkin de soruları yanıtladı.

Meghan Markle Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, adını açıklamadığı bir Kraliyet Ailesi üyesinin kendisine, oğulları Archie'nin derisinin "ne kadar koyu" olacağını sorduğunu söylemişti.

Buckingham Sarayı o dönem bu iddia için ‘kaygı verici’ açıklaması yapmıştı.

ITV röportajında bu iddiaların hatırlatılması karşısında Harry, bu sorunun ırkçılık kaynaklı olmadığını, “bilinçsiz önyargı" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Harry bu soruyu soran kraliyet ailesi mensubunun ismini yine açıklamadı.

Oprah Winfrey röportajında ırkçılık suçlaması yaptığı görüşünü de reddetti ve “İngiliz medyası bunu çıkardı” dedi.

1 saat 35 dakika süren röportajda Meghan Markle’ın aileye girişi sonrası başlayan gerilime de değinildi.

Röportajı yapan Tom Bradby, Prens William ve eşi Kate’in neredeyse başından beri Meghan ile "anlaşmadıklarına" dair bir izlenim olduğunu söyledi.

Bradby, bunun doğru bir gözlem olup olmadığı sorusuna, Prens Harry, "Evet, doğru” dedi.

Prens Harry, ilginin kendilerine toplanması karşısında bazı kraliyet mensuplarının içerlediğini düşündüğünü söyledi.

Kardeşi Prens William ve eşi Kate için şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman dördümüzün iyi anlaşacağını umdum. Ama hava çok hızlı bir şekilde “Kate - Meghan’a karşı”ya döndü.”

Meghan hakkındaki - "Amerikalı aktris, boşanmış, melez" klişelerinin ‘düşmanlık’ içindeki İngiliz medyası tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Prens William ve eşi Kate’in, Meghan’a olan mesafeli tavrında da bu klişelerin etkili olduğunu savundu.

Prens Harry, Prens William'ın kendisini Meghan ile evlenmekten caydırmaya çalışmamasına rağmen "bazı endişelerini dile getirdiğini" söyledi.

Harry, ağabeyinin kendisini "Bu senin için gerçekten zor olacak" sözleriyle uyardığını da aktardı.

"Babamı ve kardeşimi geri istiyorum"

Meghan Markle Getty Images
Meghan Markle

Röportaj sırasında Harry, bir gün babası ve erkek kardeşiyle barışmayı umduğunu da ifade etti.

Tom Bradby'ye “Bu olasılık yüzde 100 var. Çünkü babamı ve kardeşimi geri istiyorum" dedi.

Harry sonrasında ise “Şu anda, muhtemelen onların beni tanıyamadıkları kadar ben de onları tanıyamıyorum." dedi.

İngiliz magazin basınını "olabildiğince çok çatışma yaratmak isteyen” ve "düşman" ifadeleriyle suçladı.

Kensington Sarayı ve Buckingham Sarayı, kitabın içeriği hakkında yorum yapmayacaklarını söylediler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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