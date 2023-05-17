"VASİYET GEÇERSİZ"

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie'nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Vasiyetteki imzasının kızının her zamanki imzasından farklı olduğunu söyleyen Priscilla Presley, adının yanlış yazıldığını da ifade etmişti. 2016'da yapılan yasal değişikliklere göre Lisa Marie'nin kızı Riley Keough ve merhum oğlu Benjamin Keough ortak vasi olarak belirlenmişti.