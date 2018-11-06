Pribram - Bohemians 1905 maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Kupa 5.Tur heyecanı devam ediyor. Pribram, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Bohemians 1905 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Pribram son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bohemians 1905, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pribram kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Bohemians 1905 sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Pribram önceki hafta Dukla Praha mücadelesinde 4-0 kazandı.

Bohemians 1905 ise Banik Ostrava karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Pribram, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Bohemians 1905 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Bohemians 1905, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ