Oyuncu Priscilla Pointer hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayata veda etti. Pointer, bir döneme damga vuran ve Türkiye'de de büyük ilgi gören 'Dallas' dizisinde rol almıştı
Birçok filmde ve dizide rol alan kamera karşısına geçen oyuncu Priscilla Pointer, yaşamını yitirdi. Bir süredir bakım merkezinde kalan Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.
Priscilla Pointer, bir döneme damgasını vuran 'Dallas' dizisinde rol almıştı. Türkiye'de de büyük ilgi gören dizide oyuncu, Pamela Ewing karakterinin annesi Rebecca Barnes Wentworth'e hayat vermişti.
Oyuncu, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.
Amy Irving
Priscilla Pointer'ın oyuncu kızı Amy Irving, bir dönem ünlü yönetmen Steven Spielberg ile evliydi.