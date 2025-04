Oyuncu Priscilla Pointer hayatını kaybetti

Birçok filmde ve dizide rol alan kamera karşısına geçen oyuncu Priscilla Pointer, yaşamını yitirdi. Bir süredir bakım merkezinde kalan Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.

Amy Irving

Priscilla Pointer'ın oyuncu kızı Amy Irving, bir dönem ünlü yönetmen Steven Spielberg ile evliydi.