Priscilla Presley, Elvis Presley'den sonra neden evlenmediğini açıkladı
16 Ağustos 1977'de hayatını kaybeden Elvis Presley'nin eski eşi Priscilla Presley, neden bir daha evlenmediğini açıkladı
Şarkıcı Elvis Presley ile 1967 ile 1973 yılları arasında evli kalan oyuncu Priscilla Presley şu sıralar adını taşıyan Sofia Coppola imzalı 'Priscilla' filmiyle gündemde.
Filmin yapımcılığını üstlenen Priscilla Presley, 1977'de 42 yaşında hayatını kaybeden Elvis Presley ile ayrıldıktan sonra neden tekrar evlenmediğini açıkladı.
"BUNU KALDIRABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"
Elvis Presley yaşadığı müddetçe yeniden evlenmeme yemini ettiği iddia edilen Priscilla Presley, söylentileri doğruladı. People'a konuşan 78 yaşındaki Presley, "Bunu kaldırabileceğini düşünmüyordum" dedi.
"KİMSE ONUN GİBİ OLAMAZDI"
Priscilla Presley, "Dürüst olmak gerekirse, Elvis'ten sonra kimseyle evlenmek istemedim. Öyle bir arzum yoktu. Kimse onun gibi olamazdı" ifadelerini kullandı.
Neden yalnızca bir çocukları olduğu sorusuna da cevap veren Priscilla Presley, "Elvis çok meşguldü. Lisa küçükken onun yanında olamadığı için de biraz suçluluk hissediyordu" dedi.
BİR ÇOCUĞU DAHA VAR
Priscilla Presley, 1987'de Marco Garibaldi ile Navarone Garibaldi adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. İkili, 2006'da birlikteliklerini sonlandırmıştı.
KIZINI KAYBETTİ
Priscilla Presley'nin kızı Lisa Presley, 12 Ocak 2023'te hayata veda etmişti. Lisa Presley'nin, yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı zamanla gelişen yaradan dolayı ince bağırsak tıkanıklığı sebebiyle vefat ettiği belirtilmişti.
Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP