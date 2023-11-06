Priscilla Presley, Elvis Presley'den sonra neden evlenmediğini açıkladı

Priscilla Presley, "Dürüst olmak gerekirse, Elvis'ten sonra kimseyle evlenmek istemedim. Öyle bir arzum yoktu. Kimse onun gibi olamazdı" ifadelerini kullandı.

5 Şurada Paylaş!









Neden yalnızca bir çocukları olduğu sorusuna da cevap veren Priscilla Presley, "Elvis çok meşguldü. Lisa küçükken onun yanında olamadığı için de biraz suçluluk hissediyordu" dedi.