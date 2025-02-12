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        Haberler Dünyadan Priscilla Presley hayatını anlatan filmdeki yanlışı anlattı - magazin haberleri

        Priscilla Presley hayatını anlatan filmdeki yanlışı anlattı

        Elvis Presley ile büyük aşk yaşayan Priscilla Presley, hayatını anlatan filmde itiraz ettiği kısmının ne olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:54
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        Filmdeki yanlışı anlattı
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        Efsanevi müzisyen Elvis Presley'nin eski eşi Priscilla Presley, yönetmen Sofia Coppola'nın 2023 yapımı biyografik filminde yanlış olduğunu düşündüğü bölümlere dair konuştu.

        Priscilla Presley'nin Elvis Presley ile evliliği, Sofia Coppola tarafından yönetilen, Jacob Elordi'nin Elvis'i, Cailee Spaeny'nin Priscilla rolünü canlandırdığı filme konu olmuştu.

        Film, Priscilla Presley'in ünlü rock'çıyla evliliğini bitirdikten 12 yıl sonra, 1985'te vizyona giren anı kitabı 'Elvis and Me'ye dayanıyordu.

        79 yaşındaki Priscilla Presley, hikâyesinin Coppola tarafından anlatılmasından etkilenmiş olsa da filmde bir yanlışlığın olduğunu söyledi. Bu yanlışın da Elvis'ten ayrılışının tasvir ediliş şekli olduğunu ifade etti.

        Katıldığı bir panelde; "Filmin sonundan gerçekten memnun değildim" diyen Priscilla Presley; "Bu şekilde bitmedi. Biz ayrıldık; Elvis ile ben çok sevgiyle bitirdik" diye konuştu.

        Priscilla Presley, Elvis Presley ile ayrılmalarının ardından yakın arkadaş olarak kaldıklarını, hatta rock yıldızının evine 'habersiz' ziyaretler yaptığını söyledi.

        'İlişkimizi hâlâ sürdürüyorduk. Habersiz evime uğrardı" diyen Priscilla Presley; "Tanrıya şükür, saat sabahın ikisiydi ve kim olduğunu biliyordum. Bu yüzden o zili çalmadan önce hızla kapıya ulaşmaya çalıştım ve tabii ki içeri girdi, mutfağa gittik, birkaç saat konuştuk" ifadesini kullandı.

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        Priscilla Presley ile Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley, 2023'te hayatını kaybetti.

        Priscilla Presley ayrıca, kadınlar tarafından Palm Springs'teki evlerine gönderilen hayran mektuplarını okuduktan sonra, Elvis Presley'nin sadakatsizliğini öğrendiğini de açıkladı.

        Presley Presley, aşk hikâyesinin Sofia Coppola tarafından beyazperdeye yansıtılmasından oldukça onur duyduğunu söyledi.

        Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın kızı olan yönetmen Sofia Coppola'nın kendisini film hakkında bilgilendirmek ve film hakkında "endişelenmemesi" konusunda güvence vermek için aradığını belirtti.

        Ancak Coppola hayranı olan Priscilla Presley, zaten endişelenmeyeceğini, çünkü yönetmenin projelerini beğendiğini kendisine ilettiğini anlattı.

        Priscilla Presley ile Elvis Presley, 1967'den 1973'e kadar evliliklerini sürdürdü. Kızları Lisa Marie Presley, yıllar önce geçirdiği zayıflama ameliyatına bağlı ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle 2023'te 54 yaşındayken hayatını kaybetti.

        Elvis Presley, 1977'de öldüğünde henüz 42 yaşındaydı. Sanatçı, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

        'Priscilla' filminde başrolleri Jacob Elordi ve Cailee Spaeny paylaştı.

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        #Elvis Presley
        #Priscilla Presley
        #sinema
        #film
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