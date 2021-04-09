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Prizde unuttu, evi küle döndü! Komşuları kurtardı

İstanbul Pendik'te bir vatandaşın prizde unuttuğu elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın bir anda tüm daireyi sardı. Komşularının yardımıyla evden çıkarılan vatandaş dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı daireye müdahale etti

Prizde unuttu, son anda komşuları kurtardı
İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde prizde unutulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın evi sardı. Bir kişinin duman etkilendiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Pendik Kavakpınar Mahallesi Sultan Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan bir binada dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3. Katında yaşayan bir vatandaş evde elektrikli ısıtıcının açık olduğunu unutarak uyuyakaldı. Prizde unutulan elektrikli ısıtıcıdan başlayan yangın kısa tüm daireyi sardı.

Yangın nedeniyle ev içerisinden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri ise daire içerisinde yoğun dumana maruz kalan vatandaşı kurtararak alevlerin sardığı evin içerisinden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı daireye müdahale etmekte güçlük çeken ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı evde maddi hasar oluştu.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Mehmet Fatih Çiçek, "Komşularımız yangının elektrikli sobadan çıktığını söyledi. Hane sahibi elektrikli sobasını açık bırakarak uyuyakalmış. İçeride kimse kalmadı. Herkesi dışarı çıkardılar. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürmeye çalışıyor. Neyse ki herhangi bir can kaybı yok" dedi.

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