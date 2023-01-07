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Prof. Dr. Alim: XBB.1.5 varyantı ilerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

Prof. Dr. Ahmet Alim, koronavirüsün 'XBB 1,5' varyantının etkili olmaya başladığını belirterek, "'XBB 1,5' varyantının antikorlardan hızlı bir kaçışı var. Kapalı ortamdaki kitleler arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önümüzdeki günlerde de yayılmasını biraz daha fazla gösterecek. Ölüm riski düşük ama 65 yaş üstü ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için risk oluşturuyor" dedi

Prof. Dr. Alim: XBB.1.5 varyantı ilerleyen günlerde daha hızlı yayılacak
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DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, koronavirüsün son günlerde yaygınlaşan XBB.1.5 varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAPALI ORTAMDAKİ KİTLELER ARASINDA ÇOK HIZLI YAYILIYOR

XBB.1.5 varyantının şu an bütün dünyada etkisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Alim, "Bütün dünyada şu anda Covid´in alt varyantı olarak görülüyor. Önceki varyantlara göre bulaştırıcılığı oldukça yüksek. Bağışıklık sistem elemanlarından, antikorlardan da hızlı bir kaçışı var. Onun için kapalı ortamdaki kitleler arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum ki yayılmasını biraz daha fazla gösterecek. Ancak bu önceki varyantlar gibi değil. Önceki varyantlar biraz daha vahşi seyrediyordu. Bu varyant biraz daha serin, biraz daha iyi ve insanları hastaneye çok fazla düşürmüyor. Hastanede yatış oranları çok daha az. Ancak toplum içerisinde hastalanma oranı çok daha yüksek. Yine en belli başlı belirtileri öksürük, soğuk algınlığı şeklinde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve vücut ağrıları. Zaten şu anda griple koronavirüs neredeyse toplumda birbirine karışmış durumda. Bugün dünyada, kuzey yarım kürede neredeyse XBB.1.5 varyantı girmemiş ülke yok gibi. Bütün ülkeleri istila etmiş durumda. Bizim ülkemizde de şu anda böyle öksürük, boğaz ağrısı, kırgınlık olan birçok vakalar aslında XBB.1.5 varyantı" dedi.

"ÖLÜM RİSKİ DÜŞÜK"

Varyantın ölüm riskinin düşük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alim, "Bu varyantta ölüm riski düşük. Yani önceki varyantlar gibi değil. Ancak düşük derken elbette 65 yaş üstü insanlarda, organ transplantasyonu, kemoterapi ve diyabetli olanlarda ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bağışıklık sistemi de çok önemli. Biz onun için diyoruz ki mutlaka aşı şart, bağışıklama şart, insanların aşı olmasını istiyoruz. Yine aşıyla biz bunu toplumdan uzaklaştırabiliriz. Aşıyla yenebiliriz. Aşı, maske, mesafe ve hijyen bunlar da çok önemli etmenler. Aşı vücudumuzda hücresel bağışıklık sistemini aktif halde tutuyor. Biz hep şunu diyoruz. XBB.1.5 bağışıklık sistemini atlatabiliyor. Ancak bağışıklığın tamamını atlatamıyor. Bağışıklık sistemini aktif halde tutabilmek için mutlaka aşı olmak zorundayız. Yoksa hücresel immüniteyi vücutta hemen aktif hale getiremiyoruz. Biraz zamana ihtiyaç oluyor. O zaman içerisinde de bazen hastaları kaybedebiliyoruz. Onun için de immün sistemi aktif hale getirebilmek için her ne kadar bu virüs immün sistemden kaçsa bile aşı olmak zorundayız" diye konuştu.

"KAPALI ORTAMLARDA ÇOK FAZLA DURMAYIN"

Kapalı ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Ahmet Alim, "İnsanların maske takması gerekiyor. Bir de böyle 65 yaş üstü insanları mümkün olduğu kadar kapalı ortamlara götürmemek gerekiyor. Götürmek zorunda kalıyorsak bile hijyene, mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Şu kış dönemini atlatana kadar maske ve mesafe kuralları önemli" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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