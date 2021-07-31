Prof. Dr. Altun o kişilere seslendi: Dışarı çıkmayın! 0:00 / 0:00

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Altun, Tabip Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Aşırı sıcakların tüm canlıları etkilediğini belirten Altun, "Son günlerde hava sıcaklıkları çok fazla arttı. 40'lı rakamları görmeye başladık. Zorunluluk hali dışında dışarıya çıkıp güneş altında dolaşmamak lazım. Sıcak çarpması gibi bir takım sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor." dedi.

Sıcak havalarda insanların sağlığını koruması için önlemler alması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti: "En çok dikkat edilmesi gereken şey, sıcak havalarda dışarıda dolaşmamak. Kalp-damar hastalığı ve yüksek tansiyon hastalığına sahip olan hastalarımızın daha dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte olabildiğince kıyafetler açık renkli ve pamuklu tercih edilmeli. Yine bol kıyafetler vücudun sıcaklıklara karşı savunmasını daha iyi sağlayabildiği için onlar tercih edilmeli. Sıvı tüketimi de çok önemli. Kaybedilen sıvının yerine konması gerekiyor. Günlük su kullanımı konusunda da dikkat edilmeli."