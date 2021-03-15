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Prof. Dr. Arıca: Quercetin koronavirüste akciğer hasarını engelliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye’deki bilim insanlarının yaptıkları ortak çalışmada Quercetin maddesinin koronavirüs enfeksiyonundan korumada etkin rol aldığını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu maddenin koronavirüs enfeksiyonunu önleyebileceği ve oluşabilecek akciğer hasarını engelleyerek ölüm oranlarını azaltabileceği bilimsel makalede gösterildi" diye konuştu

Prof. Dr. Arıca: Quercetin koronavirüste akciğer hasarını engelliyor
Prof. Dr. Arıca: Quercetin koronavirüste akciğer hasarını engelliyor
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DHA

Amerikan Kimya Topluluğu tarafından 70 yıldır çıkarılan 'Journal of agricultural and food chemistry' dergisinde Quercetin molekülünün koronavirüsün ACE2 reseptörüne bağlanmayı engellediği gösterildi. Quersetin içeren besinlerin veya takviye ürünlerinin cinsel gücü arttırma yanında, güçlü bir antioksidan, iltihap önleyici ve virüslere karşı savaşta kuvvetli bir şekilde bağışıklık sistemini destekleyen bir polifenol bileşiği olduğunu hatırlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Quercetin maddesinin koronavirüsün spike denilen çıkıntılı proteininin vücudumuzdaki ACE 2 reseptörlerine bağlanmayı engellediği ve böylelikle Covid-19 enfeksiyonunu önleyebileceği ve oluşabilecek akciğer hasarını engelleyerek ölüm oranlarını azaltabileceği bilimsel makalede gösterilmiş oldu” dedi.

"VÜCUTTA 11 HAFTA DEPOLANABİLİR"

“Quercetin maddesi uygun konsantrasyonda ve belirli bir zaman dilimi içinde rhACE2 reseptörünün koronavirüse tutunmasını engellediği bilimsel makalede geniş yer aldı” diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle devam etti: "Bir flavanoid olan Quersetin ACE2 reseptörünü nasıl baskıladığı ve koronavirüsün ACE2 reseptörüne bağlanmayı ne şekilde engellediğinin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte laboratuvar şartlarında bu engellemeyi yüksek derecede yaptığı tespit edildi. Quercetin alındıktan sonra vücutta en çok akciğer, böbrek, kalp ve kaslarda 11 hafta boyunca depolandığı yaklaşık 15 yıldır bilinmekte. Diyet veya takviye olarak günde 500 miligram Quersetin alımının etkin olabileceği konusunda hem fikir olmuşlardır. SARS-CoV-2 hücrelere girmek için ACE2 reseptörünü kullanır. Bunun sonucunda ortaya çıkan etkileşim sonucu hücre hasarı ve en sonunda akciğer hasarı gelişerek zatürre oluşturarak yoğun bakıma gidişatı ve ölümü arttırabilmektedir."

EN ÇOK HANGİ BESİLERDE YER ALIYOR?

Quercetin maddesinin bulunduğu besinlere dikkat çeken Prof. Dr. Arıca, “En çok kırmızı soğan, biber, çilek, kuşkonmaz, narenciye, kiraz, vişne, domates, kırmızı elma, kırmızı üzüm, brokoli, lahana, kırmızı marul, kızılcık, yaban mersini, ahududu ve çayda bulunmakta. Ortalama bir insanın çeşitli gıda kaynakları aracılığıyla günlük olarak 10 ila 100 miligram tükettiği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak Quersetin maddesinin diyetle veya katkı olarak günlük 500 miligram alınması koronavirüsün vücudumuzdaki ACE2 reseptörlerine bağlanmayı engelleyebilir. Bu bilimsel çalışmada Quercetinin bu engellemeyi nasıl yaptığını tam olarak tespit edemediğini açıklamışlardır” ifadelerini kullandı.

“C VİTAMİNİ EMİLİMİNİ ARTIRIYOR”

Quersetin takviyeleri alırken dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Arıca, “Merdiven altı üretilen ürünlerden mutlaka uzak durulmalı. Saflık derecesi yüzde 90’ın üzerinde olan ve belirli konsantrasyona sahip ürünler alınmalıdır. Özellikle Quersetin içeren takviye ürünleri alırken emilimi arttıran C vitamini ve Bromelain içeren ürünleri tercih edilmesi tavsiye dilmektedir. Quercetin Türkiye’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir” dedi.

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