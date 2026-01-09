Prof. Dr. Baltaş: Dayanıklılık, sorumluluk ve empatiyle gelişir

Program, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ve Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Yayında, “Hayatın Hakkını Veren Çocuklar Yetiştirmek – Kırmayan ve Kırılmayan Gençler” başlığı altında aile, okul ve toplumun ortak sorumluluğu bütüncül bir perspektifle değerlendirildi.

AKRAN ZORBALINDA NET TANIM: HER AGRESYON ZORBALIK DEĞİL

Psikolog-Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, akran zorbalığına ilişkin tanım kirliliğine dikkat çekerek tek seferlik çatışmalar ya da anlık agresif davranışların zorbalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Baltaş, zorbalığın kasıt, süreklilik ve hedefte ısrar kriterleriyle ele alınması gerektiğini; siber zorbalıkta ise paylaşımların kalıcılığı nedeniyle “tekrarlama” boyutunun farklılaştığını ifade etti.

REKLAM

EMPATİ OLMADAN DAYANIKLILIK OLMAZ

Programda empati gelişiminin, zorbalıkla mücadelede kilit bir beceri olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Acar Baltaş, çocukların akran etki alanına girdiklerinde yetişkin söylemlerinin etkisinin azaldığını belirterek, empati becerisinin erken yaşlardan itibaren ve sistematik biçimde desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ceza odaklı yaklaşımların kalıcı çözüm üretmediğini; davranışın karşı tarafta yarattığı etkinin çocuklara fark ettirilmesinin esas olduğunu dile getirdi.

Dr. Suzet Tanya Lereya ise empatiyi yalnızca bireysel bir duygu değil, toplumsal bir refleks olarak ele aldı. Zorbalığın, çevrenin sessiz kaldığı her durumda güçlendiğini belirten Lereya, empati becerisi gelişmiş çocukların yalnızca zorbalığa maruz kalmadığını; tanık oldukları durumlarda müdahale edebildiklerini ifade etti. "ZORBALIK, SEYİRCİ KALDIKÇA GÜÇLENİYOR" Uluslararası araştırmalardan örnekler paylaşan Lereya, zorbalık davranışının; ev içi şiddetin normalleştiği, çocuğun yeterli ilgi ve güven ortamında büyümediği ya da üstünlük kurarak kabul görmenin ödüllendirildiği ortamlarda daha sık ortaya çıkabildiğini aktardı. Zorbalığa maruz kalan çocuklarda ise iki risk grubuna dikkat çekti: Ev içinde zorlayıcı deneyimlere maruz kalan çocuklar ile aşırı korumacı (helikopter) ebeveynlik yaklaşımıyla büyüyen, küçük sorunlarla baş etme becerisi gelişmemiş çocuklar. REKLAM Siber zorbalık başlığında anonimlik etkisine vurgu yapan Lereya, okul ortamıyla sınırlı kalan zorbalık anlayışının geride kaldığını; dijital dünyada bu sürecin kesintisiz biçimde devam edebildiğini ifade etti. Ailelerin dikkat etmesi gereken göstergeleri ise uyku ve iştah değişimleri, içe kapanma, telefon kullanımını gizleme, okula gitme isteğinde azalma ve sevilen etkinliklerden uzaklaşma olarak sıraladı.

"HAKLARI KONUŞUYORUZ, SORUMLULUKLARI ES GEÇİYORUZ" Prof. Dr. Acar Baltaş, çocukların haklarının farkında olduklarını ancak sorumluluk boyutunun yeterince ele alınmadığını belirterek, “Sorumluluklarımızdan biri karşımızdakini incitmemektir” yaklaşımının küçük yaşlardan itibaren aile ve okul iş birliğiyle kazandırılması gerektiğini vurguladı. Dayanıklılığın, hak–sorumluluk dengesi kurulan ve empatiyle desteklenen ortamlarda geliştiğinin altını çizdi. Programda ailelere yönelik dikkat çeken mesajlardan biri de yaşam becerileri üzerinden geldi. Baltaş, çocukların yaşına uygun sorumluluklar almasının öz-yeterlilik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, “Küçük yaştan itibaren çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şeyi, onun adına siz yapmayın.” dedi. Başarısızlık anlarında ise duygu yatıştıktan sonra çocuklara “Ne öğrendin, neyi farklı yaparsın?” sorusunun yöneltilmesini önerdi. REKLAM "ÇOCUKLARIN YANINDA ÜLKEYLE İLGİLİ OLUMSUZ KONUŞMAYIN" Yayının öne çıkan mesajlarından biri de aidiyet duygusuna yönelikti. Prof. Dr. Acar Baltaş, “Çocukların yanında Türkiye ile ilgili olumsuz konuşmayın” diyerek, kullanılan dilin çocukların kimlik ve umut algısı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Baltaş, bu yaklaşımı şu sözlerle pekiştirdi: “Hiçbir bitki, kendi toprağının dışında tam potansiyeline ulaşamaz; insan hep kendi kökünün olduğu yeri arar.”