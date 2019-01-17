Bloomberg HT'den Aslı Şafak'la İşin Aslı programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, okul kantinlerinin kâr amacıyla bulunduğunu belirterek, çocuk sağlığı için tehlikeli olduklarına dikkat çekti.

"KAR İÇİN ORDALAR"

Prof. Dr. Karatay, "Ben okullardan kantinlerin kaldırılmasını öneriyorum. Kantinler kâr için oradalar, çocukların sağlığını düşündükleri için değil. Sabah kahvaltısını okul hazırlayabilir en sağlıklı gıdalarla. Yumurtayla tereyağıyla cin gibi çocuklar olur. Ama çocukların cin gibi olmasını da öğretmenler istemiyor. Çünkü kontrol edemiyorlar. Anneler babalar çok uyanık olsun" açıklamasında bulundu.

"30 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR KISIR"

Karatay, tereyağın protein açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım. Kilo alacağım diye yağ yemiyorsunuz, yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı, gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır. Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin."