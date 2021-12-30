Prof. Dr. Sakarya'dan Omicron'da 18 yaş altı uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Prof. Dr. Sakarya'dan Omicron'da 18 yaş altı uyarısı!
ABONE OL

Prof. Dr. Sakarya: Omicron'da 18 yaş altı süper bulaştırıcı grupta

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Covid-19'un Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından yayılım hızının artışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Sakarya, Türkiye'nin 3'te birini oluşturan 18 yaş altı nüfusun Omicron varyantında süper bulaştırıcı bir grup olduğunu belirterek, "18 yaş altı grup okullara gidiyor, okuldan çıkıp kafeye gidiyor. Hasta olmuyorlar ama virüsü eve taşıyor" dedi

Prof. Dr. Sakarya'dan Omicron'da 18 yaş altı uyarısı!
Prof. Dr. Sakarya'dan Omicron'da 18 yaş altı uyarısı!
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 80'inin aşılandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "18 yaş altı grup okullara gidiyor, okuldan çıkıp kafeye gidiyor. Hasta olmuyorlar ama virüsü eve taşıyor. 3 aşılı olduğunu söyleyen ebeveynler, çocuğun okulda Covid-19 vakası çıktığı için hastalığa yakalandığını iletiyor. Ancak virüsün hızlı yayılmasında okulların açık olmasını neden göstermek büyük bir hata. Bizim artık okul çağına gelmiş her çocuğu aşılamamız gerekiyor. Onları aşılarsanız, diğerlerini koruyabilirsiniz. Çocuklar maske takmıyor, birbirleriyle alışverişte bulunuyor, birbirlerinin içeceklerinden kullanıyor. Bunlar o yaş grubu için normal davranışlar. Bu şekilde dolaşan virüs, kendilerini hasta etmiyor ama ailelerini çok ciddi hasta ediyor" dedi.

'ESKİSİ GİBİ ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIK DEĞİL'

Omicron varyantının ilk olarak ortaya çıktığı Afrika'nın dünyada Covid-19 aşısını en az yapabilen yerlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, birçok hastanın çok kolay enfekte olduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki mutasyonların da aşının olmadığı bölgelerde ortaya çıkacağını öne süren Prof. Dr. Sakarya, "Omicron bulaşıcı olmasına karşın eskisi gibi öldürücü bir hastalık olarak karşımıza çıkmıyor. Aşının da katkısıyla hem klinik hem laboratuvar olarak hastalık çok hafif seyrediyor. Virüsü dünyada yok etmek durumundayız. Türkiye'de Omicron bundan birkaç hafta öncesine kadar 6 vakada ortaya çıkmıştı. Hollanda ve Avrupa'da da böyleydi. Fakat şu an birçok Avrupa ülkesinde hakim varyantın Omicron olduğu açıklandı. Aşı olmuş kişilerde hastalığın oluşma riski veya enfeksiyonun şiddeti konusunda ciddi farklılıklar var. Aşı olanlarda enfeksiyonun şiddetinin hafif geçirildiğini biliyoruz" diye konuştu.

'OCAK VE ŞUBAT AYINDA VAKA SAYILARI ARTAR'

İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek verilerin açıklandığını söyleyen Prof. Dr. Sakarya, Amerika'da geçen hafta içinde 7 günde 1 milyon 700 bin vakanın ortaya çıktığını belirtti.

Prof. Dr. Sakarya, şöyle devam etti: "İngiltere de 600 bin vaka açıkladı. Nüfuslarına bakıldığında bu rakamlar oldukça ciddi. Günlük vaka sayısı 100 binlere ulaşıyor. Bu Covid-19 başladığından beri rekor sayı. Önümüzdeki dönemde biz de kişisel korunma yöntemlerini daha sıkı uygulamazsak, aşılamayı her gruba indiremezsek, önümüzdeki ocak ve şubat ayında her gün bildirilen 20 bin ve altındaki vakalarda kalabileceğimizi düşünmüyorum."

'SOLUNUM İZOLASYONU YAPINIZ'

Pandeminin başından bu yana ortaya çıkan bütün varyantlarda hasta olmamak için gerekli kuralların uygulanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Sakarya, "Solunum izolasyonu yapınız. Mesafeyi koruyunuz, hijyene dikkat ediniz. Türkiye'de normalleşme sonrasında hiç Covid-19 olmamış gibi yaşayan insanlar var. Restoranlar, kafeler, alışveriş merkezlerinde bir sürü insan mesafesiz, maskesiz sosyal yaşamlarına devam ediyor. Sonra da virüsü ciddi sorun yaşayabilecek insanlara bulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona kadar tehlikeli! Vaka sayıları artıyor
SAĞLIK Korona kadar tehlikeli! Vaka sayıları artıyor
Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı
SAĞLIK Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı
Hızlı Covid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir
SAĞLIK FDA: Hızlı Covid-19 testleri, Omicron varyantını ...
2. doz Johnson&Johnson aşısı hastaneye yatışları % 85 azaltıyor
SAĞLIK 2. doz Johnson&Johnson aşısı Omicron kaynaklı ...
Covid-19'da 'yılbaşı' endişesi
SAĞLIK Covid-19'da 'yılbaşı' endişesi
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'da uygulanmaya başlandı
SAĞLIK Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'da uygulanmaya başlandı
Haberler... Kimliği olmadığı için aşı olamıyor!
SAĞLIK Kimliği olmayan kadın korona aşısı olabilmek için ...
Son dakika: Korona vaka sayısı son dakika: 35 bini geçti! 30 Aralık korona vaka sayısı
SAĞLIK Korona vaka sayısı 35 bini geçti!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısının ardından flaş açıklama!
SAĞLIK Yeni tedbir alınacak mı?
Son dakika haberi: Turkovac aşısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı
SAĞLIK Yerli aşı yarın başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.