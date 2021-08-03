Prof. Üstün Dökmen ateş püskürdü: Ülkem yanıyor 0:00 / 0:00

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Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin bir video yayınladı. Prof. Dr. Dökmen, "Ülkem yanıyor ben kendimi çaresiz, aciz ve çok cahil hissediyorum. Elimden bir şey gelmiyor fiziksel olarak ve köylülerimizin, vatandaşlarımızın, şehirlerimizin cansiperane çalışmalarını gözlerim yaşararak izliyorum. Ben bir şey yapamıyorum" dedi.

6 milyondan fazla izlenen videoda Dökmen, "Kendimi çok cahil hissediyorum. Ne olup bittiğini anlamış değilim, sürekli okumaya çalışıyorum" dedi ve yangınları söndürmeden fidan kampanyalarının başlatılmasına tepki gösterdi.

"Beni mazur görünüz çok üzgünüm ve kızgınım" diyen Dökmen, "Sevgili dostlar bu yangın niye çıktı. Bunu anlamadan para toplayıp yeni orman yapmaya çalışmanın bir alemi var mı?" cümleleriyle tepkisini dile getirdi.