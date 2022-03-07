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Haberler Gündem Prof. Ortaylı Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin ışığında Rusya-Ukrayna savaşını mercek altına alıyor...

Prof. Ortaylı Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin ışığında Rusya-Ukrayna savaşını mercek altına alıyor...


Zeytin ağacı dediğin patates püresi değil. Rehabilite edemezsin zaman ister. Bundan bahsedenlerin oradaki topraktan haberleri var mı acaba? Suriye'nin toprak haritası var Türkiye'nin yok. Zeytin kestin mi, biçtin mi, toprağa yerinden oynattın mı yerine getiremezsin. Türkiye'de madencilik yapacağım diyen adamların çoğusu başka bir işi yapamayacaklardır. İçlerinde doğru düzgün bir tane jeolog yoktur. Avrupa'da madenci dediğin zaman hakikaten madencidir. Robert Anhegger vardı, madeni biliyordu. Bu bilgi isteyen bir iştir, ona göre adam istihdam edersin. Bunlar ne madeni, kaya falan kazıyorlar. Kayalar kazılınca su yolları istikametini değiştiriyor. Mevcutları koruyamayan köylü sınıfı var. Gençler kuş vuruyor. O kuşları koruyamazsan böcekleri yemezler. Türkiye'nin zeytinleri çok iyi. Türkiye'deki zeytinlerin hepsinin kendine göre yağı vardır, lezzeti vardır. Hatay'da, Siirt'te bile var. Olmayan yer Maraş. Türkiye ziraatin ıslaha muhtaç yönleri vardır. Çalışmayan, işini doğru düzgün yapmayan tabaların belirli mekanizmalardan uzaklaştırılması, çalışan insanların korunması gerekir. Orayı madencilere verirsen çok büyük hadiseler çıkar. Zeytin insanlık için en önemli gıdalardan biri. Çinli bile zeytinyağı arıyor. Binlerce ağaca sahip olan insanların bu işi ciddiyetle yapması lazım. Küçük Asya'nın zeytinleri çok önemlidir, Adeniz'in en önemli mıntıkasıdır. Ben çocukken İzmit'ten itibaren başlardı zeytinlikler. Şimdi onlar bitti. Yabani kalıntıları görürsünüz. İznik Gölü'nün etrafında da aynı şey var. Bunlarla Türkiye kurtulur. Gidiyor kömür çıkartacak. Türkiye kömürlerinin beş para etmediğini, üç para ettiğini herkes biliyor. Dünyanın hangi ciddi uzmanına sorsan bu böyle. Ukrayna'nın antrasiti müthiş bir şeydir. Meşhur bir enerji kaynağıydı eskiden. Jeolojik bakımdan bizimkiler çok zor çıkarılır. Bizimkilerin kalorisi düşük. Bu işte seçim yapacaksın. Bu memlekete bu mu lazım, bu mu lazım. Tabii ki zeytin. Sen zeytinlikleri yok ediyorsun. Zeytinyağı kullanmayan, pek zeytinden anlamayan birisi de bakan tayin ediliyor.

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