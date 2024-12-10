Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Profesör Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu | Son dakika haberleri

        Profesör Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu

        Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyeleri Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu duyurdu. İngiliz güvenlik güçleri, Ekren'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 01:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesör Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu bildirildi. İngiliz güvenlik güçlerinin Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenilen Ekren'i arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

        MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ AÇIKLAMA YAPTI

        Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        ABD Dışişleri: Herkesle görüşebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çin'den büyük tatbikat
        Çin'den büyük tatbikat
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı