“Proust etkisi” gerçek mi? Kokular hafızayı nasıl bu kadar güçlü tetikliyor?

Neden eski bir parfümün kokusu, eski bir fotoğraftan daha fazla hüzünlendirir ya da taze biçilmiş çimen kokusu bizi anında geçmişe ışınlar? "Proust Etkisi" olarak bilinen bu fenomen, koku duyusunun beynimizdeki ayrıcalıklı konumu sayesinde anılarımızı en canlı haliyle geri getiriyor. İşte kokuların hafızamızı nasıl ele geçirdiğine dair şaşırtıcı detaylar haberimizin devamında...

KOKULARIN GİZEMLİ GÜCÜ: PROUST ETKİSİ GERÇEK Mİ?

Marcel Proust’un ünlü eseri "Kayıp Zamanın İzinde" romanında, anlatıcının bir madlen kekini çaya batırdığı anda çocukluğuna dair anıların zihnine hücum etmesini anlattığı o meşhur sahneyi duymuşsunuzdur.

Sadece bir koku veya tat, insanı saniyeler içinde yıllar öncesine, unutulduğu sanılan bir ana götürebilir. Bilim dünyasında "Proust Etkisi" olarak adlandırılan bu fenomen, sadece edebi bir tasvir değil, nörolojik bir gerçektir. Peki, burnumuz beynimize nasıl bu kadar güçlü hükmediyor?

BEYNİN OTOBANINDAKİ AYRICALIKLI YOLCU

İnsan beyninin işleyişi, duyuların nasıl işlendiği konusunda bize net ipuçları verir. Görme, duyma veya dokunma duyuları beyne ulaştığında, önce "talamus" adı verilen bir işlem merkezine uğrar ve buradan ilgili bölgelere dağıtılır. Ancak koku duyusu bu konuda ayrıcalıklıdır. Kokular, talamusa uğramadan doğrudan beynin koku soğancığına (olfactory bulb) gider.