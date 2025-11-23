Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam “Proust etkisi” gerçek mi? Kokular hafızayı nasıl bu kadar güçlü tetikliyor?

        “Proust etkisi” gerçek mi? Kokular hafızayı nasıl bu kadar güçlü tetikliyor?

        Yolda yürürken burnunuza gelen tanıdık bir koku sizi aniden yıllar öncesine, belki de çocukluğunuzun en mutlu günlerine götürdü mü? Bilim insanları, bir kokuyla tetiklenen bu ani hafıza yolculuğunun sadece bir tesadüf olmadığını, beynimizin derinliklerinde yatan özel bir mekanizma olduğunu kanıtladı. Edebiyattan nörolojiye uzanan bu gizemli sürecin arkasındaki bilimsel gerçekleri sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Proust etkisi" gerçek mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Neden eski bir parfümün kokusu, eski bir fotoğraftan daha fazla hüzünlendirir ya da taze biçilmiş çimen kokusu bizi anında geçmişe ışınlar? "Proust Etkisi" olarak bilinen bu fenomen, koku duyusunun beynimizdeki ayrıcalıklı konumu sayesinde anılarımızı en canlı haliyle geri getiriyor. İşte kokuların hafızamızı nasıl ele geçirdiğine dair şaşırtıcı detaylar haberimizin devamında...

        KOKULARIN GİZEMLİ GÜCÜ: PROUST ETKİSİ GERÇEK Mİ?

        Marcel Proust’un ünlü eseri "Kayıp Zamanın İzinde" romanında, anlatıcının bir madlen kekini çaya batırdığı anda çocukluğuna dair anıların zihnine hücum etmesini anlattığı o meşhur sahneyi duymuşsunuzdur.

        REKLAM

        Sadece bir koku veya tat, insanı saniyeler içinde yıllar öncesine, unutulduğu sanılan bir ana götürebilir. Bilim dünyasında "Proust Etkisi" olarak adlandırılan bu fenomen, sadece edebi bir tasvir değil, nörolojik bir gerçektir. Peki, burnumuz beynimize nasıl bu kadar güçlü hükmediyor?

        BEYNİN OTOBANINDAKİ AYRICALIKLI YOLCU

        İnsan beyninin işleyişi, duyuların nasıl işlendiği konusunda bize net ipuçları verir. Görme, duyma veya dokunma duyuları beyne ulaştığında, önce "talamus" adı verilen bir işlem merkezine uğrar ve buradan ilgili bölgelere dağıtılır. Ancak koku duyusu bu konuda ayrıcalıklıdır. Kokular, talamusa uğramadan doğrudan beynin koku soğancığına (olfactory bulb) gider.

        Bu bölge, hafızanın merkezi olan "hippocampus" ve duyguların işlemcisi olan "amygdala" ile doğrudan bağlantılıdır. Yani bir koku aldığınızda, beyniniz bu veriyi mantık süzgecinden geçirmeden önce duygu ve hafıza merkezinde işler. Bu durum, kokuların neden anında ve yoğun bir duygusal tepki yarattığının en net biyolojik kanıtıdır.

        #resim#1313998#

        DUYGUSAL DERİNLİK VE NOSTALJİ HİSSİ

        Araştırmalar, kokuların tetiklediği anıların, görsel veya işitsel ipuçlarıyla hatırlanan anılara göre çok daha duygusal ve canlı olduğunu gösteriyor. Utrecht Üniversitesi'nde yapılan deneyler, insanların görsel uyaranlarla hatırladıkları olayları daha detaylı anlattıklarını, ancak koku ile tetiklenen anıların kişide yarattığı "gerçeklik" ve "oradaymış hissinin" çok daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur.

        Genellikle 10 yaş öncesi, yani çocukluk dönemine ait anılar koku hafızasıyla daha sıkı bir bağ kurar. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusu veya yağmur sonrası toprak kokusu, bizi yetişkin hayatımızın stresinden koparıp çocukluktaki güvenli alanlarımıza taşıyan birer zaman makinesi işlevi görür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı