PSG'li Mbappe'den Teknik Direktör Tuchel'e veda mesajı

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Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.