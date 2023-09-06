Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!

İstanbul'da psikiyatristi trafikte sıkıştıran sürücüye para cezası! İstanbul'da ailesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken bir maganda tarafında araçlarının önü kesilen psikiyatristin paylaşımının ardından harekete geçildi. Kimliği tespit edilen ve yakalanan sürücüye 2 bin 259 lira para cezası kesildi

Arnavutköy'den Avcılar'a giden psikiyatrist trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıp önünün kesildiği anları sosyal medyada paylaştı. Sivil trafik ekiplerinin tespit ettiği sürücüye 2 bin 259 lira ceza yazıldı.

DHA'nın haberine göre Avcılar yönüne otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücünün bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini söylediği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden psikiyatrist, sosyal medyadaki paylaşımında "Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

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HAREKETE GEÇİLDİ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün T.B. olduğunu tespit etti. T.B.' ye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan 951, 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'yayaların karayolunda trafiği tehlikeye düşürecek harekette bulunması' suçundan 436 TL olmak üzere, toplam 2 bin 259 lira ceza yazdı. Sürücü, adli işlemlerin tamamlanması için Esenyurt Esenkent Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ardından İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden psikiyatrist, "Bir daha kimsenin başına gelmemesi için gereken her şey yapıldı. Ben ve avukatım takipçisiyiz. Postu kimseye daha fazla meşguliyet vermemek ve adına siliyorum" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.