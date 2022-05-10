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PSM’de Caz'ın konuğu Liraz

Caz ritimlerini Fars köklerinden gelen etnik melodilerle birleştiren Liraz 21 Mayıs'ta ‘PSM’de Caz’ kapsamında Zorlu PSM'de dinleyicileriyle buluşacak.

PSM’de Caz'ın konuğu Liraz

Son günlerde Türkçe rap müziğin başarılı isimlerinden Kamufle ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu yayınladığı Remotely Close: Azizam isimli üretimiyle parlayan İran asıllı İsrailli sanatçı Liraz, sıra dışı ezgilerini İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Liraz, Zorlu PSM'nin “Dinle, hisset, keşfet! PSM’de Caz ile dünyan değişsin!” mottosuyla yola çıktığı serisi “PSM’de Caz” kapsamında 21 Mayıs Cumartesi akşamı %100 Studio’da hayranlarıyla buluşacak.

Şarkıcının 2018 yılında çıkardığı ilk albümü “Naz”, sosyal medyada paylaşılınca şarkıları İran'da hite dönüşmüştü. Oyuncu, şarkıcı ve dansçı olarak sanat kariyerini sürdüren Liraz Charhi, Farsça ikinci albümü olma özelliğini taşıyan son albümü “Zan” (Kadınlar) ile ilişkileri uzun yıllar önce kopan iki ülkeyi, İran ve İsrail’i, müzik ile gizlice birbirine yeniden bağladı. 2020’de yayınlanan albüm ile İsrailliler ve İranlılar arasında bir birlik duygusu oluşturmasını umut ettiğini ifade etti. Liraz, 1970’lerdeki İran pop müziğinin yeniden düzenlendiği elektro dans parçalarıyla dolu olan “Zan” ve “Naz” albümlerindeki sevilen şarkılarıyla %100 Studio’da hayranlarına hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni sunacak.

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