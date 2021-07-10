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PSV Eindhoven Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? Şampiyonlar Lig PSV GS maçı ne zaman, saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı için artık geri sayım başladı. Beşiktaş'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 2. Türk takımı olmak isteyen Galatasaray, güçlü Hollanda ekibi PSV Eindhoven karşısında avantajlı bir skor arayacak. İşte PSV Eindhoven Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntılar...

PSV Eindhoven Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? Şampiyonlar Lig PSV GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray, 2. tur ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği PSV Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntılar...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.

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