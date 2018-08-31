PSV Eindhoven - Willem II sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie maçında PSV Eindhoven ile Willem II, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:45. PSV Eindhoven 9 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Willem II 6 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi PSV Eindhoven, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Willem II, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 519 kodlu maçı oynayanlar; PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Willem II galibiyet oranı 10.00. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

PSV Eindhoven son haftadaki Groningen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Willem II, Vitesse karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

PSV Eindhoven, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. PSV Eindhoven, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Willem II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Willem II, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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