Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti! Adana'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Bir apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 12 yaşındaki Ege Erdem Palalı, hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:55 facebook

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