Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğu getirilmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara bazı belediyeler tarafından maske dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

PTT'DEN ÜCRETSİZ MASKE

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske ulaştırılacak.

PTT MASKE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Açılan linkin en sonunda, kişilerin kimlik bilgilerinin doldurulacağı "maske başvuru formu" yer alıyor.