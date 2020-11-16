AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni başlanan Üçhöyük kurtarma kazısındaki ilk verilerde Puruşhanda kenti olduğu değerlendirilen M.Ö. 1400 ila 2350'li yıllara kadar giden bir yapı bulundu.

AA'nın haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Bolvadin ilçesinde yeni başlanan Üçhöyük Kurtarma Kazısı alanında incelemede bulundu.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kadim bir şehir olduğunu ve bugün de tarihi anların yaşandığını söyledi.

Emirdağ'da Amorium Antik Kenti ile Dinar'daki Apameia Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Çiçek, Üçhöyük'teki kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşılacağına inandığını dile getirdi.

Çiçek, kazıdaki ilk çalışmalarda M.Ö 1400 ila 2350'li yıllara giden bir yapıyla karşılaşıldığını vurguladı.

Üçhöyük kurtarma kazısından daha çok verinin çıkacağına inandıklarını aktaran Çiçek, "Burada Anadolu'nun en eski beyliği olan ve bir çok tarihi kayıtlarda yer alan 'Puruşhanda' olduğunu ümit ediyoruz. Şu anki bilgiler de bunu gösteriyor. Dediğimiz gibiyse eğer, tam olarak ispatlanırsa, herhalde arkeoloji dünyasında heyecan uyandıracak. Bugün gerçekten Afyonkarahisar için tarihi bir an. Bugün başlanılan bu kazı çalışması, Üçhöyük bölgesinde çok önemli eserlere ulaşmamızı sağlayacak" diye konuştu.

"BURAYA HİTİT UYGARLIĞI ÖNCESİ DE DİYEBİLİRİZ"

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak da kazı ekibinde farklı üniversitelerden geniş katılımlı bir ekibin görev aldığını söyledi.

Üçhöyük bölgesinin önemli bir tarihi kent olduğuna dikkat çeken Koçak, şöyle devam etti:

"Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden ipucu verme adına biz buranın neresi olduğunu yapacağımız kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkaracağız. Son yıllarda bilim dünyasında 'Puruşhanda' diye bir kentin olduğu adı geçiyor. Biz burada oranın olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Buraya Hitit uygarlığı öncesi de diyebiliriz. Hatta Hititlerden yaklaşık (200-300 yıl) 1-2 nesil öncesi topluluğa işaret ediyor. Yani bu bölgede 'Luviler' diye bir halk var. Bunları işaret ediyor. İleri de bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama burada 5-6 yüzyıl önce yaşamış kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu 'Puruşhanda' olsa da olmasa da buradaki buluntular onu gösteriyor. Çünkü burası Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük yerleşim alanı. Bildiğimiz başka bir örnek de yok."

Koçak, buradaki kazılarda hali hazırda insan kemikleri, tekstil ve tahıl üretimiyle ilgili kalıntıların bulunduğunu ve devamında ise arkeoloji dünyasına ışık tutacak ve değişiklikte bulunacak daha çok verilere burada ulaşılabileceklerini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.