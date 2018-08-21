Puszcza Niepolomice - Bytovia Bytow maçı heyecanı

Puszcza Niepolomice ve Bytovia Bytow, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 7 puanlı Puszcza Niepolomice 10. sırada bulunuyor, Bytovia Bytow 7 puana sahip ve 3. sırada. Puszcza Niepolomice, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bytovia Bytow, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 534. İddaa'da Puszcza Niepolomice kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Bytovia Bytow kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Puszcza Niepolomice son hafta oynanan Miedz Legnica maçında 1-1 berabere kaldı.

Bytovia Bytow ise Chojniczanka Chojnice karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Puszcza Niepolomice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Puszcza Niepolomice, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Bytovia Bytow, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bytovia Bytow 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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