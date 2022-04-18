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Putin'den Batı ülkelerine tepki: Kendilerine zarar verdiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik açıklamasında bunun kendilerinden çok, yaptırım uygulayanlara zarar verdiğini söyledi.

Putin'den Batı ülkelerine tepki: Kendilerine zarar verdiler
Putin'den Batı ülkelerine tepki
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." dedi.

Putin, Rus ekonomisine yönelik hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Batılı ülkelerin yaptırımlarla arzuladıkları hedeflere ulaşamadıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus bankacılık sistemini çökertmeyi ve marketlerde ürün kıtlığı yaşanmasını hedeflediğini belirten Putin, "Ancak Rusya'ya yönelik bu siyasetin işe yaramadığını söyleyebiliriz. Dahası, bu yaptırımlar uygulayanlara da zarar veriyor. Kendilerine zarar verdiler. Enflasyon ve işsizliğin artması, ABD ve Avrupa'da ekonomik koşulların bozulması, Avrupalıların hayat standartlarının düşmesinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın söz konusu "eşi benzeri görülmemiş" baskıya dayandığını savunarak, "Durum istikrara kavuşuyor. Rublenin döviz karşısındaki değeri şubatın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor.” dedi.

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