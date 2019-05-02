Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya vatandaşlığına kabul için başvuruda bulunma hakkına sahip vatansız kişilere ve belli kategoride bazı yabancı ülke vatandaşlarına basitleştirilmiş prosedür uygulanacak.

Kırım ve Sivastopol doğumlu olup, bu toprakları 18 Mart 2014 tarihinden önce terk eden ve başka bir ülkenin vatandaşı olmayan Ukrayna vatandaşlarının Rus vatandaşlığına geçişi için basitleştirilmiş prosedür uygulanacağı belirtilen kararnamede, bu kolaylıktan söz konusu kimselerin aileleri de yararlanabilmeleri hükme bağlanıyor.

Kararnameye göre, Rusya’da yaşayan geçici oturum hakkına sahip Ukrayna vatandaşlarına da ailesi ile birlikte kolaylık sağlanacak.

Ayrıca Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarından yasa dışı sürgüne maruz kalmış, şu anda yabancı bir ülkenin vatandaşı olan ve herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayanlar, bu kimselerin birinci dereceden akrabaları da Rus vatandaşlığı başvurusunda kolaylaştırılmış uygulamaya tabi tutulacak.

Kararname ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nde doğmuş olan Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye vatandaşları ile geçmişte SSCB vatandaşı olanlar ve aileleri de aynı haklara sahip olacak.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.