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Putin'den Ukrayna açıklaması: Sona ermesini istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile görüşmesinde "Biz de çatışmayı en kısa zamanda sona erdirmek istiyoruz. Ancak Kiev savaş alanında askeri hedeflerine ulaşmak istediğini söylüyor" dedi.

Putin'den Ukrayna açıklaması: Sona ermesini istiyoruz
Putin: Bir an önce sona ermesini istiyoruz
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HABERTURK.COM

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Devlet Başkanı Modi bir araya geldi.

Görüşme Hindistan Başbakanı Modi dünyada pek çok endişe varken şimdi savaşın zamanı olmadığını Rus meslektaşına iletti. Modi Putin'e "Bunu telefondaki konuşmamızda da iletmiştim, bugünün zamanı savaşın zamanı değil" dedi.

Putin ise Modi'nin açıklamasına yanıt olarak "Ukrayna'daki çatışmada pozisyonunuzu biliyorum, endişelerini de biliyorum. Biz bu çatışmayı bitirmek istiyoruz" dedi. Putin sözlerine "Kiev bunu istemiyor. Ukrayna, savaş alanında askeri hedeflerine ulaşmak istediğini söylüyor" diyerek devam etti.

Putin sonrasında Modi'ye ticaret ve işbirliği konusunda teşekkür ederek "Ek malzemeleriniz sayesinde ticaretimiz büyüyor. Umarım bu daha da artar" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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