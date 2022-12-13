Putin geleneksel yıl sonu basın toplantısını yapmayacak

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl, geleneksel yıl sonu basın toplantısı yapmayacağını açıkladı.

İptalin nedeni belirtilmedi.

Bu, Putin'in son 10 yıldır ilk kez yılın değerlendirmesini ve gelecek yılın planlarını gazetecilerin soruları aracılığıyla televizyondan açıklamayacağı anlamına geliyor.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, "Büyük basın toplantısına dair şunu söyleyebilirim; yıl başından önce olmayacak" dedi ancak Putin'in basına konuşmak için başka bir fırsat bulmasını umduklarını, Putin'in bunu özellikle yurtdışı gezilerinde sıklıkla yaptığını belirtti.

Dikkatli bir şekilde organize edilen geleneksel yıl sonu toplantısına, hem Rus he yabancı onlarca gazeteci davet ediliyordu ve toplantılar saatler sürmesiyle ünlüydü.

Putin bu toplantıda Rusların gündelik sorunlarından, dünya sahnesindeki diplomatik sorunlara kadar birçok soruyu cevaplıyordu.

Ancak muhalif Rus uzmanlara göre bu gibi basın toplantıları "Kremlin yanlısı gazetecilerin toplanıp, Putin'i öven sorular sordukları, planlanmış şovlar".

Toplantılara az sayıda da olsa bağımsız gazeteci katılıyor ancak muhaliflere göre bu gazetecilere her zaman soru sorma hakkı verilmiyor.

Yine de bu toplantılar, Putin'in ülkesini götürmek istediği yön hakkında bilgi vermesi açısından, dünya çapında yakından takip ediliyor.

Haziran ayında da Putin'in yine geleneksel olan, halktan gelen soruları kameralar karşısında yanıtladığı "maraton" da iptal edilmişti. Kremlin bu yayın için de yeni bir tarih vermedi.

Rusya anayasasına göre Putin yıl sonunda parlamentoya "Birliğin Durumu" başlıklı bir konuşma yapmakla yükümlü. Peskov bunun da "görüşüldüğünü" belirtti.

Rusya'da özellikle Şubat ayında başlayan Ukrayna işgali sonrası basın üzerindeki baskı daha da arttı. Ülkede Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya ağlarına erişim de kısıtlandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2022 basın özgürlüğü sıralamasında Rusya 180 ülke içinde 155. sırada.