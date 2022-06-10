Putin kendisini Rus Çarı ile karşılaştırdı 0:00 / 0:00

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Vladimir Putin, Rus topraklarını geri alma konusunda kendisini 18. yüzyıldaki Rusya Çarı I. Petro ile karşılaştırdı.

Putin "Büyük Petro 21 yıl boyunca Büyük Kuzey Savaşı'nı yürüttü. İsveç ile savaş halindeydi ve toprakları ele geçiriyordu. Ancak bu topraklar onlardan alınmış bir şey değildi. Aslında Rusya’nın olanı Rusya'ya geri verdi. Yaptığı tam olarak buydu" dedi.

İktidarda 23. yılında olan Putin ardından "Görünüşe göre Rusya’nın olanı geri almak ve ülkeyi güçlendirmek de bize düştü" diyerek kendisini Büyük Petro ile karşılaştırdı.

Putin’in konuşması sırasında alaycı gülümsemesi de dikkat çekti. Bu tavrı kısa sürede gündem oldu.