        Haberler Dünya Putin, Maduro ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin, Nicolas Maduro ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, artan dış baskı karşısında Maduro'ya desteğini iletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:04
        Putin, Maduro ile görüştü
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro’ya Rusya’nın desteğini ilettiği ifade edildi.

        Açıklamada, Putin ve Maduro'nun görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirme, ekonomi ve enerji sektörüyle ilgili çeşitli ortak projeleri uygulama konusundaki isteklerini dile getirdikleri belirtildi.

