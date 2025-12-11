Putin, Maduro ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in artan dış baskı karşısında hükümetinin izlediği yolda Maduro’ya Rusya’nın desteğini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Putin ve Maduro'nun görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirme, ekonomi ve enerji sektörüyle ilgili çeşitli ortak projeleri uygulama konusundaki isteklerini dile getirdikleri belirtildi.