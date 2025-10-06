Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin Netanyahu ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 21:39 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin Netanyahu ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı hakkında görüştü.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Trump’ın Gazze planının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

        Diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereli çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konuları ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi