QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bu yılki sıralamada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısının 3'ten 5'e çıktığı, ODTÜ'nün 285'inci, İTÜ'nün 326'ncı, Koç Üniversitesinin 401'inci, Boğaziçi Üniversitesinin 418'inci ve Bilkent Üniversitesinin 477'nci olduğu belirtildi.

Dünyada önde gelen 5 bin 663 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı aktarılan açıklamada, ilk 1000'de yer alan üniversite sayısının 10'dan 11'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Sabancı Üniversitesinin 516'ncı olarak ilk 500'e yaklaştığı, İstanbul Üniversitesinin 621-630, Hacettepe Üniversitesinin 641-650, Ankara Üniversitesinin 801-850, Yıldız Teknik Üniversitesinin 851-900, Gazi Üniversitesinin 901-950 bandında yer aldığı bildirildi. REKLAM Ege, Gebze Teknik ve Marmara üniversitelerinin 1001-1200 bandında bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Süleyman Demirel Üniversitesi 1201-1400 bandında, Akdeniz Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 1400 üzeri bandında yer alarak sıralamaya girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu. Türkiye, üniversitelerinin sıralamada gösterdiği genel gelişime göre dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı başardı."

Açıklamada, QS'in Türkiye raporuna göre Türkiye'nin akademik itibar ve işveren itibarı puanlarının da yükseldiği, Türk yükseköğretiminin ve Türk üniversitelerinin bilimsel araştırmalarının küresel tanınırlığının arttığı belirtildi. Geçen yıl ilk 1000'de yer alan tüm Türk üniversitelerinin sıralamalarda daha yukarı tırmandığı ifade edilen açıklamada, geçen yıl sıralamaya giren Türk üniversitelerinden hiçbirinin bulunduğu sıranın altına düşmediği, 15 üniversitenin ise konumunu iyileştirdiği aktarıldı. "HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR" Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın şu değerlendirmesine de yer verildi: "Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak son dönemde kalite odaklı yaklaşımımızın ve çalışmalarımızın meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu sonuçlar, üniversitelerimizle birlikte son 3 yıldır uyguladığımız planlı bir stratejinin ürünüdür. Devletimizin üst düzey politika belgeleri arasında yer alan 12. Kalkınma Planında, 2024-2028 plan döneminde 10 üniversitemizin ilk 500'e girme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitelerimizin artan performansı inşallah bu hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor."