Queen of the South - Ayr United sahaya çıkıyor

Queen of the South ve Ayr United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Queen of the South 4 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Ayr United 7 puanda ve 1. sırada. Queen of the South, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ayr United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 428 kodlu maçı oynayanlar; Queen of the South galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.40, Ayr United galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Queen of the South son haftadaki Ayr United müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ayr United ise Queen of the South maçında 0-0 berabere kaldı.

Queen of the South, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Ayr United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ayr United, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ