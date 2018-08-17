Queen of the South - St. Johnstone maç önü

Queen of the South ve St. Johnstone, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Queen of the South, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. St. Johnstone, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 342. İddaa'da Queen of the South kazanır 3.10, berabere biter 3.00, St. Johnstone kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Queen of the South son hafta oynanan St. Johnstone maçında 2-0 kazandı.

St. Johnstone ise Queen of the South karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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